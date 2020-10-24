В Украине за сутки коронавирусом заразились более 7 тыс. человек
24.10.2020, 8:45, Новости дня
В Украине за сутки 23 октября коронавирус подтвержден у 7014 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 24 октября.
Умерло от коронавируса за сутки 125 человек, 2177 выздоровело.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерло, 139 755 выздоровело.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Винницкая область – 9081;
Волынская область – 12 009;
Днепропетровская область – 12 685;
Донецкая область – 8410;
Житомирская область – 11 748;
Закарпатская область – 12 801;
Запорожская область – 7792;
Ивано-Франковская область – 17 984;
Киев – 33 695;
Киевская область – 14 247;
Кировоградская область – 1955;
Луганская область – 3083;
Львовская область – 26 868;
Николаевская область – 6790;
Одесская область – 21 491;
Полтавская область – 7694;
Ровенская область – 17 257;
Сумская область – 10 112;
Тернопольская область – 18 849;
Харьковская область – 32 112;
Херсонская область – 3061;
Хмельницкая область – 12 863;
Черкасская область – 7921;
Черновицкая область – 19 116;
Черниговская область – 7786.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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