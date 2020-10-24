Как снег на голову — польские предприниматели о новом закрытии своих ресторанов

24.10.2020, 5:10, Новости дня

О закрытии мест общественного питания владельцы ресторанов и кафе узнали из речи премьер-министра Польши. Завтра они уже не смогут принимать гостей, пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Малгожата Мурашко. Владельцы ресторанов признают, что могли представить себе новый карантин только в самом страшном сне, и сегодня надеются на помощь государства, друг друга и, конечно же, своих верных гостей.

В ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ввиду резкого роста числа заболевших коронавирусом территория всей страны будет находиться в так называемой красной зоне. Новые ограничения вступят в силу с завтрашнего дня — то есть с субботы 24 октября, сроком на две недели с возможностью продления. Одно из них заключается в ограничении работы гастрономической сферы. Возможным станет только осуществление доставки еды навынос, пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Малгожата Мурашко.

Такое сообщение привело рестораторов в отчаяние. «Сильно измождённые, мы смогли выйти из первого карантина с очень большими долгами. Сейчас мы опасаемся, впрочем, как и другие представители этого бизнеса, того, сможем ли мы подняться. Шансы выжить в таком же формате и составе невелики», — написал на своей странице владелец популярного веганского ресторана House of Seitan.

В профиле популярного ресторанчика, специализирующегося на супах, Chochla написано, что закрытие гастрономии может стать концом для многих заведений. «Мы не хотим платить за бездействие политиков», — протестуют они. «Мы совершенно не были готовы к этому. Слухи появились вчера вечером, но, как обычно, мы узнаём обо всём из пресс-конференций», — говорит совладелец заведений Falla, Umi Ramen и Syto в Гдыне Бартош Филипович.

«Существенные решения принимаются внезапно — об ограничениях в плане проведения свадеб, о закрытии спортзалов или гастрономического сектора. В последнее время мы уже отказывались принимать бронь, опасаясь отмены из-за возможного введения новых ограничений. Но только в худшем случае мы принимали во внимание введение очередного карантина. Теперь нам нужно снова реорганизоваться и приспосабливаться к новым условиям. В одночасье, уже начиная с этих выходных. Надеюсь, что это продлится всего две недели», — не без надежды говорит владелец кафе W Starym Kadrze в Гданьске Пшемыслав Чайя.

«В саду и в ресторане у меня полная рассадка гостей со всеми ограничениями. Телефон звонит в вечернее время, как будто все хотят съесть свою последнюю порцию перед карантином. И от этого мне всё сложнее поверить в то, что с завтрашнего дня я снова должен закрыться», — говорит Гавел Чайка из ресторана Cały Gaweł в Сопоте. Он признаёт, что это лето стало для него рекордным сезоном. «Гости щедро отблагодарили нас за весенний карантин», — добавляет он.

Те рестораторы, которые решили протестировать весной во время первой волны пандемии вариант с доставкой еды, объясняют, что такой вид услуг не в состоянии компенсировать затраты на содержание помещения. В случае с кафе вариант с доставкой особенно сложный. В кафе люди ходят не только за кофе с пирожным, но и за встречей и атмосферой. «Это невозможно упаковать в коробку навынос», — жалуется владелец кафе W Starym Kadrze.



«До меня вчера дошли слухи о том, что могут ввести карантин. Однако я надеялся на то, что это произойдёт после выходных, чтобы заведения смогли реализовать часть продуктов. У меня полные запасы, следовательно, это очередная статья существенных издержек, которые несёт закрытая гастрономическая точка», — говорит Чайка, который не практикует доставку.

Рестораны и кафе призывают поддерживать друг друга в эти сложные времена. «Сегодня настал тот день, чтобы мы все смогли встать плечом к плечу и начать поддерживать друг друга, — потратьте, пожалуйста, на несколько злотых меньше на покупки в магазине и закажите что-нибудь в своём любимом ресторане. Мы знаем, что решение о закрытии гастрономии во имя нашего общего блага. Здоровье превыше всего… Но помните, что мы делаем это по любви, и мы верим в то, что вы поможете нам выжить. Заказывайте еду в ваших любимых местах, потому что без вас нет и нас», — такое сообщение появилось в профиле бистро Suave в Гданьске.

Владельцы ресторанов и кафе уверены, что, как и в случае с первой весенней волной пандемии, без государственной поддержки не обойтись. «Мы ждём конкретной помощи от государства, в таких реалиях невозможно выжить. Многие места уже закрыли свои двери, и теперь будет ещё сложнее».