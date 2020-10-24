Süddeutsche Zeitung – влияние США в Азии тает на глазах — а Китая растёт

24.10.2020, 5:10, Новости дня

США стремительно утрачивают влияние в Азии, пишет Süddeutsche Zeitung. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого австралийским институтом Лоуи. Пока что американцы на первом месте, но китайцы наступают им на пятки. Разрыв по очкам за последние годы сократился вдвое. И если нынешний глава Белого дома Дональд Трамп останется на второй срок, не исключено, что уже к следующему исследованию Пекин обгонит Вашингтон.



Reuters

Австралийский институт Лоуи провёл комплексное исследование, посвящённое тому, какая из стран обладает наибольшим влиянием в Азии, пишет Süddeutsche Zeitung. Эксперты создали сложную систему подсчёта очков, учитывая экономический, политический и культурный аспекты. Все государства поделили на три категории: «сверхдержавы», а также «крупные» и «средние» державы. Сделано это было, видимо, для того, чтобы никого не обидеть, ведь силами в Азии меряются в основном мужчины, отмечает немецкое издание.

Согласно результатам исследования, США до сих пор занимают в регионе первое место. За ними следует «региональная сверхдержава» Китай. После Поднебесной в списке фигурирует «крупная держава» Япония. Индия спустилась в категорию «средних держав» вместе с Россией, Австралией, Южной Кореей, Сингапуром, Таиландом и Малайзией. Результаты предыдущего расследования были такими же. В плане изменений только Австралия обогнала Южную Корею.

Во многом результаты не изменились с прошлого исследования института Лоуи, за исключением разве что того, что Австралия обогнала Южную Корею, продолжает издание. Но самое важное с первого взгляда можно и не заметить. Дело в том, что теперь преимущество США перед Китаем уменьшилось в два раза с 10 до 5 очков. Это произошло из-за того, как глава Белого дома Дональд Трамп проявил себя на фоне пандемии коронавируса. Сначала он отрицал существование болезни, потом сам ею заразился, и теперь люди утратили к нему доверие.

Также из-за кризиса пострадала экономика США, которая, если верить прогнозам, восстановится только к 2024 году. К тому же, что ещё хуже, Трамп проявляет склонность без зазрений совести выходить из многосторонних сделок и устраивать торговые войны, например с Китаем. Поднебесная же не смогла набрать больше очков в силу дипломатических причин, так как во время пандемии проводила очень закрытую внешнюю политику.

Зато Пекин быстро справился с коронавирусом, воспользовавшись всеми средствами, доступными авторитарному государству. У таких же демократий, как Индия и США, такой возможности не было. Впрочем, китайская экономика тоже пострадала. К тому же на этой неделе Трамп и индийский премьер-министр Нарендра Моди объявили о подписании договора об обмене геоданными и спутниковой информацией в военных целях. В результате индийские ракеты смогут наносить гораздо более точные удары по целям, что можно расценивать как угрозу, объясняет издание. Сделку заключили поспешно, ведь неизвестно, кто будет во главе США через месяц. Впрочем, если Трамп останется у власти, уже к следующему исследованию Пекин скорее всего обгонит Вашингтон в рейтинге самых влиятельных сил в Азии, прогнозируют эксперты из института Лоуи.