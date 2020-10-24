 

США убили беспилотником в Сирии двух главарей “Аль-Каиды”

24.10.2020, 4:40, Новости дня

Военные США нанесли авиаудар в сирийской провинции Идлиб, в результате которого были убиты несколько главарей террористической группировки “Аль-Каида” в этой стране. Об этом вечером 22 октября сообщил американский канал Fox News со ссылкой на заявление пресс-секретаря центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан. 

Имена убитых лидеров “Аль-Каиды” на данный момент неизвестны.

“Аль-Каида” продолжает представлять угрозу Америке и ее союзникам, заявила она. Это был первый удар беспилотником США против боевиков группировки в Сирии с середины сентября, уточнил американский канал.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара также были убиты 17 джихадистов из группировки “Хаят Тахрир аш-Шам”. 

Как рассказали в центре, в числе погибших мог быть один из лидеров “Исламского государства”. Официального подтверждения информации о смерти этих боевиков на данный момент нет 

Авиаудар с дрона нанесли недалеко от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча боевиков, сообщили в центре.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики “Исламского государства”. К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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