 

В новом iPhone 12 Pro обнаружен серьезный недостаток

24.10.2020, 3:55, Новости дня

Не успела компания Apple вывести на рынок новую двенадцатую линейку iPhone, как посыпались жалобы от недовольных пользователей. Кто-то разочарован слишком малым количеством инноваций, кому-то не нравится «недостаточная» защищенность, а некоторые и на самом деле нашли настоящие изъяны.

Так, покупатели продвинутой модели iPhone 12 Pro посетовали на то, что в смартфоне быстро разряжается аккумулятор. Это особенно заметно, если включить 5G, уточняют они.

У одного из пользователей батарея села до 18% после двух с половиной часов зависания в Интернете. Ничего подобного не наблюдалось в предыдущей линейке iPhone 11. Однако там и пятое поколения интернет-связи не поддерживалось, уточняют эксперты.



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