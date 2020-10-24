 

Госдеп раскрыл детали переговоров Помпео с Азербайджаном и Арменией

24.10.2020, 0:48, Новости дня

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео призвал Баку и Ереван в ходе встреч в Вашингтоне вести переговоры по существу, сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео подчеркнул необходимость покончить с насилием и защищать гражданские лица. Госсекретарь также подчеркнул важность того, чтобы две стороны начали субстантивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах Хельсинкского заключительного акта о неиспользовании угрозы насилия, угрозы территориальной целостности и равных прав народов на самоопределение», – сказала Ортагус, передает РИА «Новости».

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, они были на раздельных встречах с Помпео.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принимает участие в переговорах об урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Он заявил, что на переговорах в Вашингтоне удалось достигнуть «очень хорошего прогресса».



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