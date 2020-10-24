Экономика: Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

24.10.2020, 0:48, Новости дня

С лета РФ живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России?

Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это для РФ исторический минимум. Когда началась пандемия коронавируса, ставка была 6%, однако когда стало понятно, что ограничения внутри страны из-за вируса приведут к снижению ВВП РФ впервые с 2015 года, регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике. Уже в июле ставка была снижена до 4,25%. А это значит, что кредитные деньги стали еще более дешевыми. Хотя условия получения кредитов ужесточились. Однако с тех пор регулятор занял выжидательную позицию – уже второй раз подряд он сохраняет ставку неизменной. Неужели эта исторически низкая ключевая ставка – предел для российской экономики, а подешевевшие кредитные деньги не станут еще дешевле?

Почему же ЦБ осторожничает вместо того, чтобы поставить новый рекорд по низкой ставке? В первую очередь регулятор боится разгона инфляции выше 4%. Сохранение ее на этом уровне – главная цель ЦБ РФ. Помимо сезонных факторов, влияющих на инфляцию, беспокойство может вызывать рост денежной массы, который способен разогнать инфляцию. «С начала года агрегатор денежной массы М2 (это все наличные и безналичные средства в стране, за исключением гособлигаций и сберегательных вкладов – прим. ВЗГЛЯД) вырос более чем на 10%, что диссонирует с сокращением экономики. По итогам года рост может достичь 18–19%», – отмечает председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Девальвация рубля, которая происходит на фоне геополитики и слабости торгового и платежного балансов, также может подтолкнуть инфляцию. Одна из главных проинфляционных угроз – это изменение потребительского поведения. В итоге инфляционные ожидания россиян подскочили примерно на 1,3% с начала года, до 9,6%, указывает Салыч.

«Более низкие ставки могут лишить ширины маневра в будущем по смягчению денежно-кредитных условий. В дополнение ко всему будет более негативное давление на рубль. Учитывая его ослабление с начала года, не слишком выгодно продолжение этого тренда», – считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Поэтому Салыч считает, что следующий шаг по снижению ставки на 0,25%, до 4%, Центробанк сделает не раньше 2021 года. Ставки по кредитам, в том числе ипотечным, обычно снижаются в течение нескольких месяцев после изменения ставки регулятором. Эксперт полагает, что потенциал удешевления кредитов сохраняется даже без учета потенциального снижения ставки ЦБ на 0,25%.

Однако управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что Центробанк успеет еще в этом году порадовать россиян снижением ставки. По его словам, с одной стороны, девальвация рубля с лагом в два–три месяца переходит в инфляцию. С другой стороны, налицо продолжение пандемии, что, наоборот, вполне способно затормозить рост цен. «Чем больше магазинов, торговых центров и ресторанов будет закрываться, чем больше людей будет на самоизоляции, тем ниже спрос, а значит, тем вероятнее дефляция», – говорит Русецкий.

Учитывая эти разнонаправленные факторы, эксперт ожидает, что до конца этого года ЦБ все-таки сделает еще один шаг и снизит ключевую ставку на 0,25%, а в случае сильного всплеска заболеваний и жестких ограничений будет еще большее снижение. Хотя второй вариант пока выглядит менее вероятным, но ничего исключать пока нельзя.

Судя по всему, снижение ключевой ставки в РФ до 4% может оказаться предельным.

«Пределов для низких ставок для РФ нет. Теоретически они могут быть и нулевыми при условии глубоко отрицательных ставок у ФРС, ЕЦБ и других ведущих центробанков мира. Имеет значение дифференциал российских и зарубежных ставок, а не номинальный уровень ключевой ставки Банка России. Дифференциал около четырех процентных пунктов между ставкой ФРС и ключевой для Банка РФ представляется оптимальным», – поясняет Денис Домащенко.

«Потенциально ставка в РФ могла бы спуститься ниже 4%, но на трехлетнем интервале это маловероятно ввиду влияния инфляционных факторов. Уводить же реальную ставку в отрицательную зону чревато потерей устойчивости основных финансовых показателей», – говорит Салыч.

Любопытно, что нельзя исключать неожиданный поворот – не снижение, а, наоборот, рост ключевой ставки российским ЦБ в ближайшие три года. Такое было в нашей истории не раз, и последний раз столь резкий шаг произошел в декабре 2014 года. Это привело к валютной панике и сильной девальвации рубля.

Впрочем, Центробанк вряд ли пойдет на резкое неожиданное повышение ставки. Все-таки инфляция находится ниже уровня 4%, и девальвация не вызвала ее рост. «Резкий рост ставки можно предположить только в случае «черных лебедей» – непредсказуемых факторов, например, если будут объявлены жесткие санкции со стороны США и/или Европы. Однако текущий уровень конфронтации и напряженности не выглядит столь экстремальным, так что этот сценарий маловероятен», – говорит Русецкий. ЦБ может поднять ставку при повышенной волатильности валютного рынка, например, если в годовом выражении доллар вырастет к рублю более чем на 40%, отмечает Домащенко.

Резкое повышение ставки маловероятно, но российский Центробанк может пойти на плавное повышение ставки по мере выхода страны из кризиса. Дело в том, что равновесная ключевая ставка для российской экономики составляет 5–5,5%, указывает Русецкий, что выше текущих 4,25% и ожидаемых 4%.

Он объясняет, как высчитывается равновесная ключевая ставка: «Если посмотреть среднюю инфляцию по крупнейшим развивающимся странам, то она находится на уровне 4% в последние десять лет. Целевой ориентир нашего Центрального банка по инфляции как раз 4%. Дальше нужно добавить реальную ставку, уровень которой в настоящее время широко обсуждается специалистами, диапазон варьируется от 1,0% до 1,5%. В итоге мы получаем, что равновесная ключевая ставка для российской экономики составляет 5–5,5%». Русецкий считает, что повышение ставок может произойти в конце 2021 или в начале 2022 года, в зависимости от того, как быстро российская экономика начнет выходить из кризиса.

Поэтому этот и ближайший год могут оказаться лучшими с точки зрения дешевизны кредитных денег в России. «Большая часть кредитных продуктов в РФ имеет сейчас исторически рекордно низкие среднерыночные ставки. Исключение составляют ставки по кредитным картам, которые по-прежнему отражают потенциально высокий риск просрочки и невозврата задолженности», – говорит Геннадий Салыч.

При этом рисков кредитных пузырей не видно. «Текущий уровень кредитной нагрузки что физлиц, что государства в целом не выглядит чрезмерно высоким», – говорит эксперт. К примеру, общий объем кредитов населения меньше депозитов (17 трлн против 21 трлн рублей). А валютные резервы государства выше всего внешнего долга (частного и суверенного).

«Из-за выросших до послевоенных максимумов долгов в развитых странах им выгодно держать процентные ставки ниже инфляции – в районе нуля. Тогда как россияне еще могут наслаждаться положительными реальными ставками в облигациях и дивидендной доходностью в акциях выше инфляции», – заключает Русецкий.

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