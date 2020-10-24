В Палестине назвали соглашение Израиля и Судана «ударом в спину»

24.10.2020, 0:48, Новости дня

Официальный представитель Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф раскритиковал соглашение о нормализации отношений между Суданом и Израилем, заявив, что для палестинцев это – «новый удар в спину».

Палестинская администрация также осудила арабские соглашения о нормализации отношений с Израилем и отвергла налаживание отношений с еврейским «оккупационным государством, захватившим палестинскую землю». «Это противоречит решениям межарабских саммитов, Арабской мирной инициативе, резолюциям СБ ООН. Никто не имеет права выступать от имени палестинцев», – говорится в заявлении, передает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство «Маан».

Палестинская администрация предупредила, что примет «необходимые решения для защиты своих интересов и прав палестинского народа» и достижения исконной цели – независимого Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

В движении ХАМАС также подвергли критике эту договоренность, которую они посчитали «шагом в неправильном направлении». Один из лидеров движения Сами Абу Захри со своей стороны указал, что сделанное ранее в пятницу заявление «не соответствует исторической позиции Судана, которая всегда заключалась в поддержке палестинского народа», передает «Интерфакс».

Между тем, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Палестина тоже хотела бы вслед за другими исламскими странами сделать шаги в направлении нормализации отношений с Израилем. «Кстати, палестинцы, если вы спросите про палестинцев, хотят что-то предпринять. Они никогда не видели ничего подобного. Они хотят что-то предпринять. Уверен, что это тоже будет сделано», – утверждал руководитель американской администрации, комментируя договоренности мусульманских стран с еврейским государством.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках «Авраамовых соглашений». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал достижение договоренностей о нормализации отношений между еврейским государством и Суданом как «еще один потрясающий прорыв к миру».

Напомним, в августе Израиль заключил договор о нормализации двусторонних отношений с Эмиратами при посредничестве президента США. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто с Бахрейном.

Политолог Евгений Сатановский рассказал газете ВЗГЛЯД, что арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем.