Веганские сосиски затмили изменение климата — Грета Тунберг раскритиковала ЕС за реформы

23.10.2020, 21:05, Новости дня

Активистка Грета Тунберг раскритиковала членов Европарламента за то, что они проголосовали за крайне мягкую реформу сельского хозяйства, которая не несёт в себе положительной динамики для изменения климата и экологии. Как пишет The Guardian, вместо этого внимание европейских политиков направлено на выяснение того, как можно называть веганские заменители мясных продуктов.



Reuters

Европейский парламент в среду вечером проголосовал за то, чтобы 60% от нынешних прямых инвестиций по-прежнему направлять фермерам, у которых слабые или практически отсутствующие экологические стандарты. Это решение вызвало критику активистки Греты Тунберг, которая обвинила парламентариев в том, что они сдали позиции по экологии, пишет The Guardian.

Европейская комиссия собиралась реформировать общую политику в сфере сельского хозяйства, которая составляет одну треть от бюджета Евросоюза. Эту реформу и без того критиковали за недостаточные меры, а теперь она стала ещё слабее.

Европейский парламент ещё будет голосовать по ряду вопросов, касающихся намеченных реформ, а затем проведёт переговоры с государствами-членами и Еврокомиссией. Но один из самых важных вопросов, как пишет издание, состоит в том, поддержит ли Европарламент сокращение использования «мясных» терминов вроде бургер, стейк, сосиска, эскалоп для продуктов без содержания мяса. Этого требуют от властей европейские работники животноводства и производства мяса.

Грета Тунберг, в свою очередь, считает, что обсуждение того, как должны называться веганские хот-доги, закрывает людям глаза на более важные вопросы. В частности, на €387 млрд, которые Европарламент выделил на эту новую сельскохозяйственную политику, которая, по мнению активистки, способствует наращиванию объёмов сельского хозяйства, выделению парниковых газов, загрязнению природы, сокращению птиц и опылителей.

«Изменение климата и прорехи в экологии представляют собой серьёзную угрозу сельскому хозяйству, нашей системе питания и нашему будущему на планете, и всё же большое число европейских парламентариев намеренно игнорируют проблему огромного размаха», — приводит издание слова представителя зелёных Баса Эйкхаута.

«Сделать европейскую политику в сельском хозяйстве образцом для получения здоровой пищи от местных производителей для местных покупателей способно укорачивание цепочки поставок, адекватная оплата и гарантированные рабочие места», — настаивает собеседник издания. А нынешняя реформа, пишет The Guardian, лишь будет препятствовать дополнительным тратам стран на меры по защите климата и экологии.