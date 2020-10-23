В Минске отменили провластный митинг

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23.10.2020, 20:48, Новости дня

Масштабный провластный митинг в Минске не состоялся из-за угроз возможных действий оппозиции, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.

«Риски, связанные с участием такого количества людей, достаточно велики и в самое спокойное время. Но особенно сейчас, когда мы видим, что все ярче в рядах так называемых протестующих проявляются радикалы. И нет гарантий, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в деянии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные», – приводит слова Головченко сайт канала ОНТ.

Он отметил, что есть и другие факторы риска, такие, как распространение коронавирусной инфекции и транспортный коллапс. По его словам, для доставки всех желающих участвовать в акции в Минске пришлось бы снимать все регулярные железнодорожные рейсы и задействовать до 1,5 тыс. автобусов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из соображений безопасности не поддерживает проведение в воскресенье масштабного провластного митинга в столице.

При этом сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого народного ультиматума, объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики Светланой Тихановской.



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