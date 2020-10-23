 

Захарова заявила об открытой цензуре Twitter и Facebook

23.10.2020, 16:08, Новости дня

Россия ежедневно испытывает на себе действие цензуры со стороны Twitter и Facebook, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Одна из опасностей в данной сфере заключается в монополизации онлайн-пространства, доминировании американских корпораций и отсутствии транспарентности и общепринятых правил. Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские СМИ без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют и удаляют аккаунты», – передает заявление Захаровой ТАСС.

Она отметила, что США выслеживает в соцсетях журналистов и экспертов, несогласных с политикой Вашингтона, называют их «российскими ботами и троллями» и лишают возможности выражать личное мнение.

Ранее Захарова заявила о вмешательстве Facebook в дела РФ посредством блокировки российских аккаунтов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / На радость России Мачеревич дискредитировал Польшу на международной арене

27.07 / На форуме «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

06.08 / В Бундестаге оценили шансы иска экологов против «Северного потока – 2»

14.08 / В Киеве Mazda влетела в кафе на остановке

10.07 / Лавров заявил об отказе США продлевать СНВ-3

15.10 / Губит людей не пиво — в Брюсселе протестуют против закрытия баров на карантин

10.07 / В Самарской области в рамках нацпроекта медучреждения получат новое оборудование

31.08 / В Беларусь не пустили главу белорусских католиков

16.09 / Samsung переходит на технологии 5 нм

17.07 / Пожары в Сибири пришлось тушить искусственными осадками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска