Белоруссия приостановила транзит российской нефти в Европу

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23.10.2020, 16:08, Новости дня

Доставка нефти в Польшу через белорусскую территорию временно приостановили из-за технических проблем в Польше, сообщил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО «Транснефть» в республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Брест», – цитирует Тищенко РИА «Новости».

Сейчас транзит в Польшу полностью приостановлен. Оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» принимает меры для обеспечения доставки запланированных объемов нефти.

«В настоящее время поступающая с территории Российской Федерации российская нефть накапливается в резервуаром парке линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь», – сказал пресс-секретарь.

В июле премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали в Москве три документа в сфере энергетики, включая экспорт нефти в Белоруссию.

Перед этим пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что в июле Минск намерен закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом.



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