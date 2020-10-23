 

Москва дала прогноз по политике США по отношению к «Северному потоку – 2» после выборов

23.10.2020, 15:01, Новости дня

США будут препятствовать проекту «Северный поток – 2» вне зависимости от результатов выборов президента страны, выразил уверенность замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Панкин заявил, что «все же рассчитано пошагово, наверное, в американском планировании», и «будут возникать претензии и очередные препятствия, причем у меня ощущение, что при любой администрации», передает РИА «Новости».

По его словам, «американцы агрессивно делят энергетический пирог Европы, ссылаясь на то, что она уязвима перед нами».

Между тем Германия по-прежнему заинтересована в проекте, но из-за действий США европейские компании взвешивают дополнительные риски, реализация затягивается.

Ранее стало известно, что США решили расширить санкции против «Северного потока – 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 сообщал, что расширение американских санкций против «Северного потока – 2» затронет свыше 120 компаний из нескольких европейских стран.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».



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