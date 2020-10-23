Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

23.10.2020, 14:48, Новости дня

Специалисты Росприроднадзора провели около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе в РАН.

«На сегодняшний момент мы провели почти 5 тыс. исследований, отобрали сотни проб и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к наблюдаемой массовой гибели обитателей моря.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.

В Русском географическом обществе сообщили, что экологическое происшествие у берегов Камчатки имеет природное происхождение. Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения.