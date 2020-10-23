 

Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

23.10.2020, 14:48, Новости дня

Специалисты Росприроднадзора провели около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе в РАН.

«На сегодняшний момент мы провели почти 5 тыс. исследований, отобрали сотни проб и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к наблюдаемой массовой гибели обитателей моря.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.

В Русском географическом обществе сообщили, что экологическое происшествие у берегов Камчатки имеет природное происхождение. Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Борис Джонсон настаивает на возвращении учащихся в школы ради восстановления экономики

19.07 / Трамп назвал флаг Конфедерации символом гордости американского Юга

14.07 / Авиаэксперт оценил ущерб от вынужденной посадки самолета из-за курильщицы

27.07 / Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 

08.08 / “Батьківщина” на выборы мэра Киева выдвинула Кучеренко

29.08 / Министр обороны США затребовал модернизация ядерных сил из-за Китая

03.07 / Стала известна цель Козака на переговорах по Донбассу в Берлине

05.09 / Пранкера Лексуса насмешила «запись переговоров Германии и Польши» о Навальном

18.07 / Британия решила остановить на время подсчет умерших от коронавируса

13.09 / Турчак: Качество кандидатов для «умного голосования» оставляло желать лучшего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска