Ключевой фактор для списания вагона – его техническое состояние, а не возраст

23.10.2020, 12:35, Новости дня

Списание железнодорожных вагонов должно происходить исключительно из-за их технического состояния, а не возраста. Об этом в комментарии “ГОРДОН” заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

“Именно техническое состояние является весомым фактором, который должен влиять на политику списания или несписания вагонов. Мы все понимаем прекрасно, что если увлечься вопросом списания, то важно не перейти грань злоупотребления этим вопросом. Мы понимаем, что списание или состояние вагона больше касается шасси, колес и колесной пары, а не стойки самого металла вагона”, – подчеркнул Иващенко.

По его словам, на сегодня технологии позволяют эффективно и быстро обновлять вагоны, в частности путем замены колесных пар. И если вагон способен загружать, например, зерно, то замена колес позволит продлить срок его эксплуатации, а списывать его из-за возраста нецелесообразно.

По мнению эксперта, в вопросе использования железнодорожных вагонов должны действовать не административные, а рыночные механизмы. И грузоотправители сами заинтересованы в том, чтобы перевозка грузов происходила в технически пригодных вагонах, ведь это является гарантией сохранения их товаров и уменьшения логистических затрат.

“В действиях “Укрзалізниці” должны работать рыночные механизмы-методы, а не административные. Рынок сам готов обновить свой состав вагонов-зерновозов, как это уже было продемонстрировано последние три-четыре года, когда в 2016–2017 годах мы выходили с парком 12–13 тыс. зерновозов, а сейчас, на момент 2020-го, мы имеем уже почти 30–32 тыс. Рынок сам регулирует этот вопрос и способен сам решить, каким образом перевозить зерно и в каких вагонах. У нас есть достаточно хорошая мотивация обновлять состав зерновозов, так как новые зерновозы – они более технологичные, они вмещают больше зерна, поэтому перевозки в новых вагонах-зерновозах более выгодны экономически. Логистика таким образом уменьшается, аграрии могут получить дополнительные доходы”, – рассказал Иващенко.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит “Укрзалізницю” покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации “Укрведтранс”, в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры “очень странным решением”, отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.