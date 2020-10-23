Яценюк: Глаза Путина окровавлены. В них нет ничего, кроме страданий, войны, порабощения

23.10.2020, 10:30, Новости дня

Минский формат переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе выполнил свою функцию, он предусматривал остановку широкомасштабной агрессии России против Украины. Об этом 23 октября сказал экс-премьер-министр Украины, глава специального форума по безопасности Арсений Яценюк, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Минские соглашения не исполняются только по одной причине. Их не выполняет Россия. Есть очень четки нарушитель соглашений – Владимир Путин. У нас не тау много опций: когда участники нормандского формата – Украины, Германия, Франция и привлеченные США будут иметь одну интерпретацию минских соглашений и заставят Россию выполнить их в украинской интерпретации. Или когда эти страны заявят, что Россия не выполняет и не собирается выполнять их”, – сказал Яценюк.

По его мнению, эти страны должны предложить России подписать международный правовой договор с гарантиями безопасности, с гарантиями возвращения Луганска, Донецка и Крыма.

“Я не верю в возможность добиться мира в Украине через попытки диалога с Путиным и попытки увидеть что-либо в его глазах. Что можно увидеть в глазах человека, чьи глаза окровавлены? Там нет ничего кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины”, – подчеркнул экс-премьер-министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).