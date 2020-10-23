 

ФСБ ликвидировала экстремистские ячейки в КЧР и Дагестане

23.10.2020, 9:48, Новости дня

ФСБ ликвидировала в Карачаево-Черкесии и Дагестане две экстремистские ячейки, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в РФ международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» общей численностью более 20 человек», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

«Такфириты» вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников. «Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства – халифат», – отметили в ФСБ.

В ходе обысков изъяты три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, 190 экземпляров псевдорелигиозной литературы, пять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников и шесть тетрадей с финансовой отчетностью. Также сотрудники ФСБ изъяли большое количество флеш-накопителей и компакт-дисков, которые содержали материалы экстремистского характера.

Следственными подразделениями УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан возбуждены уголовные дела, в рамках которых будут установлены и привлечены к ответственности участники организации.

Напомним, ранее в октябре ФСБ предотвратила теракт у «Родины-матери» в Волгограде.



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