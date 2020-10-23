 

Нефть подешевела на опасениях влияния новой волны коронавируса на спрос

23.10.2020, 8:08, Новости дня

Стоимость нефти снижается на растущих опасениях того, что новая волна коронавируса в мире замедлит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% – до 42,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,12%, до 40,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости»

Пессимизм инвесторов в пятницу обусловлен растущими опасениями, что быстрое распространение коронавируса по всему миру, а также вызванные этим карантинные ограничения приведут к резкому снижению спроса на топливо. Так, во Франции был зафиксирован рекордный ежедневный рост случаев. Несколько штатов США также сообщили о рекордном ежедневном росте заражений.

При этом более активное снижение цен сдерживают новости о том, что президент РФ Владимир Путин не исключает, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.

«Путин подтверждает, что альянс Саудовской Аравии и РФ прочен, и что они будут продолжать поддерживать стабильные цены на нефть», – прокомментировал Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.



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