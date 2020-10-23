 

Новый рекорд по COVID-19 в Украине, Зеленский дал интервью украинским каналам, Европарламент присудил премию Сахарова. Главное за день

23.10.2020, 4:35, Новости дня

Очередной рекорд по COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной инфекции. Для страны это новый рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен 20 октября – 6719. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 322 879 случаев COVID-19, из них 6043 закончились летально. 134 898 человек за время пандемии выздоровели.

Зеленский дал интервью украинским каналам

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским каналам “1+1”, “Интер”, “Украина” и ICTV. Во время беседы глава государства говорил о коронавирусе, вероятности введения локдауна, возможных кадровых изменениях в Кабмине, сотрудничестве с Международным валютным фондом, создании свободной экономической зоны на Донбассе и другом.

Европарламент присудил премию Сахарова

Лауреатом премии “За свободу мысли” имени Андрея Сахарова, учрежденной Европейским парламентом, в 2020 году стала белорусская оппозиция. 

Назначен новый и.о. главы таможни

Кабинет Министров Украины сменил и.о. главы Государственной таможенной службы – вместо Андрея Павловского назначен Евгений Ентис. 

Балуха выписали из больницы

Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, которого избили в сентябре, выписали из больницы скорой помощи. Его ждет реабилитация и продолжение лечения, отметила активист Наталья Лютикова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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