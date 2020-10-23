В Украине может снова заработать национальная версия Euronews

23.10.2020, 4:35, Новости дня

Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении в 2021 году медиапроекта Euronews Ukraine, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Эта инициатива направлена на усиление информационной безопасности и продвижение Украины за рубежом, отметили в ведомстве.

Украинское правительство уполномочило министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко провести переговоры с обществом Euronews.

“Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта”, – сообщили в Минкульте.

Euronews – европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание канала охватывает более 350 млн домовладений в 155 странах мира.

В 2010 году Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на пять лет. Однако уже в 2014 году правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с недостатком финансирования.

После череды судебных процессов с правонаследницей НТКУ – Национальной общественной телерадиокомпанией Украины – Euronews добился от НОТУ ликвидации задолженности в размере €10,5 млн.