 

СБУ задержала злоумышленника, который продавал персональные данные украинцев накануне местных выборов

23.10.2020, 4:35, Новости дня

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали продажу персональных данных граждан на хакерском форуме накануне местных выборов, которые назначены на 25 октября. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Силовики установили, что на одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая совпадает с информацией автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы “Государственный реестр избирателей”.

“Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом у DarkNet накануне проведения местных выборов. Поскольку эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей”, – сообщается в релизе.

В СБУ отметили, что установили личность злоумышленника, у  него изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Обстоятельства преступления и перечень покупателей персональные данных избирателей уточняется, добавили правоохранители.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрениях по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

11 мая стало известно о создании Telegram-бота UA Baza, который предоставлял личные данные украинцев, такие как данные паспорта, водительского удостоверение, номер телефона. В Минцифры заявили, что слив данных не имеет отношения к приложению “Дія”, так как у приложения нет собственной базы данных и оно не накапливает такую информацию, а лишь отображает информацию из реестров. 12 мая Нацполиция Украины начала расследование по факту создания базы данных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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