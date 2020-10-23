В Кремле рассказали, в каком президенте США заинтересована Россия

23.10.2020, 4:10, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале рассказал, в каком президенте США заинтересована Россия.

Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что «Россия работала и будет работать с тем президентом США, которого выберут американцы, который займет на законных основаниях свое кресло в Овальном кабинете. «В этом плане говорить о том, что, например, [Дональд Трамп] Трамп нам милее, было бы неверно», – приводит слова замглавы администрации президента РФ ТАСС.

Он призвал вспомнить про «годы президентства Трампа, когда принималось огромное количество санкций, огромное количество недружественных шагов, которое было предпринято во время его президентства, и всяческих русофобских проявлений». «Конечно, мы заинтересованы в любом президенте [США], который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений», – указал Песков.

«И если действительно серьезно задуматься, то они поймут, что на самом деле очень большая потребность в диалоге по основным вопросам, несмотря на весь потенциал разногласий», – уверен пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил: «Поэтому выбирать кого-то – Путин никогда этого не делал и не будет делать, это пусть выбирают американцы». Отвечая на вопрос, останется ли в РФ дверь к диалогу открытой, если президентские выборы в США выиграет демократ Дзожеф Байден, представитель Кремля напомнил «о богатейшем политическом опыте Путина».

«Президент Путин, как никто, понимает, что риторика кандидатов в президенты и риторика президента, который уже занял свое кресло, – это две разные риторики, президент это понимает, он отдает себе отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, а точнее – в реанимации двусторонних отношений с любым президентом, которого выберут американцы», – уверен Песков.

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в США после завершения предвыборных перепалок возобладает здравый смысл. Как заметила дипломат, в Соединенных Штатах обвинения РФ во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки, а также темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой. При этом глава Белого дома назвал «связанное с Россией надувательство» «величайшим политическим преступлением в американской истории».