Путин уволил первого замдиректора ФСБ. Он занимал эту должность 17 лет

23.10.2020, 2:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова, который назначен на эту должность в 2003 году. Об этом 22 октября сообщил РБК со ссылкой на источники в спецслужбе.

“Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет”, – сообщил один из собеседников издания.

Указ президента Путина об отставке генерала пока не был опубликован. В Кремле не давали официальных комментариев на этот счет.

В издании отметили, что Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ).

На сайте ФСБ сообщается, что Смирнов назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 года, в органах безопасности с сентября 1974 года.