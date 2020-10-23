 

Путин назвал основную цель поправок в Конституцию

23.10.2020, 1:48, Новости дня

Внесенные в Конституцию изменения направлены на укрепление суверенитета страны, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Те изменения в Конституцию, о которых сейчас сказали, они ведь направлены не только на то, чтобы представить действующему главе государства право избираться в 2024 [году] или даже в более поздние сроки. Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный конституционный базис для развития экономики и социальной сферы и укрепления нашего суверенитета», – передает слова Путина ТАСС.

Ранее Путин подчеркнул, что нормы Конституции имеют прямое действие, их необходимо корректно реализовывать в законодательных инициативах.



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