Ученый рассказал об устойчивых к коронавирусу людях

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23.10.2020, 0:48, Новости дня

Существуют варианты генных мутаций, обеспечивающих устойчивость к коронавирусу, рассказал газете ВЗГЛЯД обладатель медали «За труд во имя жизни», кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов.

«Мы занимаемся созданием вакцины и очень много наблюдаем как за обычными, так и за зараженными людьми, и уже имеются данные, что есть те, кто контактируют с коронавирусными больными, многократно имеют каких-то заболевших родственников, но сами не заболевают. На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу Богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать», – рассказал ученый в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Наша научная группа начала изучать геномные карты, расположения генов, метаболические пути, механизмы «входа» вируса в клетку и так далее. И уже очевидно, что есть варианты генных мутаций, обеспечивающих устойчивость к инфекции», – подтвердил Духовлинов.

По его словам, противостоять какому-то вирусу могут меньше 1% жителей Земли – десятые доли процента. «Но с позиции эволюционного процесса природой «подразумевается», что этот маленький процент людей выживет и даст продолжение человеческому роду. Поэтому у нас в геноме на популяционном уровне уже закодирована возможность, именно с эволюционной точки зрения, противостоять и выжить. Далее эта «возможность» (а научно говоря – мутации в определенных генах) селективно отберется под влиянием естественного отбора», – объяснил ученый.

«Да, они могут ходить без масок и перчаток, свободно общаться с заболевшими без вреда для здоровья», – отметил биохимик.

Ранее ученые назвали новый путь проникновения коронавируса в клетки организма.



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