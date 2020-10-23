Москва призвала остановить «разогрев» темы размещения РСМД в Европе

23.10.2020, 0:48, Новости дня

Официальные лица американской администрации вновь разогревают тему размещения ракет средней дальности в Европе, тенденцию нужно остановить, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявления главы Пентагона США Марка Эспера.

«Ответственные лица администрации США вновь начали разогревать тему предстоящего, как они утверждают, размещения их средств средней дальности не только в Азии, но и в Европе. Эти вопросы тоже в поле нашего зрения. Ситуация в целом имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер сообщил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня РФ и Китая.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент РФ Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.