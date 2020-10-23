 

Москва призвала остановить «разогрев» темы размещения РСМД в Европе

23.10.2020, 0:48, Новости дня

Официальные лица американской администрации вновь разогревают тему размещения ракет средней дальности в Европе, тенденцию нужно остановить, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявления главы Пентагона США Марка Эспера.

«Ответственные лица администрации США вновь начали разогревать тему предстоящего, как они утверждают, размещения их средств средней дальности не только в Азии, но и в Европе. Эти вопросы тоже в поле нашего зрения. Ситуация в целом имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер сообщил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня РФ и Китая.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент РФ Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Саркози рассказал, как «жёстко» его встретил Путин в 2008 году

25.06 / Пушков: «Черная мечта» обернется хоррором для Европы

11.10 / Глава МВД Молдавии попал в реанимацию с повторным коронавирусом

06.07 / Систему мониторинга качества воздуха запустили в восьми городских округах Сахалина

21.08 / Байден выступит с программной речью на съезде Демократической партии

12.09 / Разумков о ротациях в экономическом блоке Кабмина: Теоретически это возможно

26.08 / В РФ стартовало производство нового KIA Sorento

20.08 / Систему ухода за пожилыми людьми по нацпроекту внедрят на Ставрополье к 2022 году

30.06 / Белоруссия объяснила, как пришла к решению о закупке нефти в США

11.09 / Задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска