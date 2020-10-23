В Луганской области ввели запрет на приближение к границе с Россией

23.10.2020, 0:30, Новости дня

В Луганской области начали действовать дополнительные временные режимные ограничения вблизи государственной границы с Россией. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве сообщили, что в Луганской области временно запрещено находиться в пределах пограничной полосы вблизи госграницы на расстоянии до 200 м. Введены исключения для правоохранителей, сельскохозяйственных работников по спискам работников и техники, согласованным с подразделениями Госпогранслужбы, и лиц, постоянно проживающих на этой территории или имеющих письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично.

На сайте ГПСУ опубликовали список территорий, которых коснется запрет:

Чугинский сельский совет село Деркульское, улица Степная; село. Александровка, улица Набережная (нечетная сторона), улица Вишневая; село Золотаревка, улица Солнечная;

Комышненский сельский совет село Югановка, улица Югановская, улица Солнечная, улица Мира, улица Речная, переулок Речной, кварталы Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; садоводческое общество “Шаров Кут”;

Козловский сельский совет село Залесное, улица Ивана Франко;

Танюшивский сельский совет село Палагеивка, улица Степная;

Шаровский сельский совет село Шаровка, улица Набережная, улица Новоселовка.

Также дополнительные режимные ограничения ввели в пределах поселка Меловое, где граница проходит непосредственно на территории населенного пункта.

Подход (пребывание) лиц, кроме представителей правоохранительных органов, к заградительному забору на государственной границе по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе, чем на 5 метров.

В ведомстве сообщили, что нарушение указанных ограничений влечет за собой административный штраф: от семи до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (119–170 грн) для физических лиц, для должностных лиц – 170–340 грн.

Спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии “Украинской правде” сообщил, что дополнительные режимные меры ввели для противодействия противоправной деятельности на государственной границе в пределах Луганской области. Они будут действовать до конца 2020 года.

По его словам, в последнее время у границы с РФ фиксируется увеличение попыток незаконного перемещения товаров. Также были неоднократные попытки подкупа, чтобы организовать канал перемещения товаров, а иногда пограничникам даже приходится применять оружие, чтобы остановить нарушителей, которые незаконно пересекли границу.

“Чтобы ограничить количество людей вблизи границы, пограничники принимают дополнительные меры. Если раньше каждый гражданин, взяв паспорт, мог находиться вблизи границы, то сейчас – нет”, – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.