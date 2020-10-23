Зеленский о Будапештском меморандуме: Если международные договоры не выполняются, у нас есть право делать, как мы считаем нужным

23.10.2020, 0:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам, которое было опубликовано 22 октября, заявил, что ему очень важно мнение украинцев по поводу Будапештского меморандума, и поэтому эта тема вынесена на всеукраинской опрос. Трансляцию вел канал “Сегодня” в YouTube.

“А что я буду делать дальше, я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь. На сегодня я занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина – самостоятельное, обороноспособное, поэтому у нас неслучайно появляются военно-морские базы, неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых и близко не было у государства Украина, к сожалению. Я подписываю с Великобританией, с Турцией, и хочу с еще несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу вам озвучить всю мою стратегию. Я считаю, что Украина в Европе должна быть очень сильной. Я считаю, что наш флот должен быть очень крепким. И поэтому это часть стратегии”, – сказал президент.

Зеленский выразил убеждение, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться.

“Если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: “Как так? Не выполняются!” Я считаю очень просто: не выполняются – у нас есть право делать, как мы считаем нужным. В этом и есть самостоятельность государства. И в другом случае мы с вами будем не за столом европейских государств или стран мира, а будем постоянно людьми, которые просят “Дайте еще кредит”, “Дайте катер”, “Дайте нам еще бронежилетов”, “Дайте нам маски”. Но я не могу смотреть, как мы не проживем то без чего-то, то без кого-то. А можно, чтобы мы были мощной страной? “Зрады” нет, а хочется создать страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве, но и во всех других направлениях”, – подчеркнул глава государства.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.