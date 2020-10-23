Путин заявил, что если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию на лечение

23.10.2020, 0:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 22 октября на форуме “Валдай” заявил, что если бы в России хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, его не отправили бы на лечение в Германию. Об этом сообщает телеканал “Дождь”.

Путин сказал, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки Навального на лечение в Германию после того, как с этой просьбой к нему обратилась жена оппозиционера Юлия.

“Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно… Во всяком случае, если бы власти хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом”, – отметил российский президента.

Он напомнил, что российские власти просили Германию предоставить биологические материалы и официальное заключение после заявления об отравлении Навального “Новичком”.

“В разговоре с одним из европейских лидеров я предложил, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, шведскими, немецкими, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И этим материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. И если это действительно криминальное событие – расследовать это. Но ничего же не дают. Как вы объясните почему? Объяснения нет”, – добавил Путин.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.