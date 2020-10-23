 

Хакер из Нидерландов получил доступ к странице Трампа в Twitter. Он угадал его пароль с пятой попытки

23.10.2020, 0:30, Новости дня

Специалист по кибербезопасности из Нидерландов  Виктор Геверс получил доступ к странице президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом он сообщили de Volkskrant.

По его словам,  16 октября с пятой попытки он угадал пароль Трампа – “maga2020!” – сокращение от фразы “Make America Great Again” — предвыборного лозунга Трампа.

“Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, меня попросят предоставить дополнительную информацию”, – заявил он.

Учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией, что позволило ему получить доступ к аккаунту, рассказал специалист.

Геверс ничего не писал на странице президента в соцсети, но сделал скриншоты, доказывающие, что он смог получить доступ к аккаунту. Их опубликовал TechCrunch.

19 октября на своей странице в Twitter Геверс заявил, что написал письмо президенту США, в котором предложил Трампу придумать более длинный пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Среди прочих, он обратился в Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, ЦРУ, ФБР, Белый дом, предвыборный штаб Трампа и администрацию Twitter.

Dear @realDonaldTrump,
I’ve tried to notify multiple times because of your passwords for Twitter are too weak. Last Friday, I contacted @CISAgov, @TeamTrump, @WhiteHouse, @DonaldJTrumpJr, and @twittersecurity, just like in Oct 2016. But no one responds. Please keep 2FA enabled! https://t.co/DRCCS8NAa4

— Victor Gevers (@0xDUDE) October 19, 2020

В газете отметили, что это уже не первая успешная попытка взлома аккаунта Трампа голландскими хакерами. В 2016 году, незадолго до выборов, трем хакерам совместно удалось получить пароль Трампа и получить доступ к его аккаунту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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