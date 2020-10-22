 

Рябков заявил о неготовности США к продлению СНВ-3

22.10.2020, 22:10, Новости дня

США, несмотря на заявления Вашингтона, не готовы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы готовы договориться [о продлении СНВ-3], но при условии, что американцы не будут свои довески, свои увязки нам продвигать. Это ровно то, что происходит сейчас. Соответственно, я делаю вывод, что они к договоренностям о продлении СНВ-3 не готовы, что бы ни объявлялось с высоких трибун ответственными лицами в Вашингтоне в последние дни», – передает слова Рябкова ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ не будет в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы, чтобы склонить США к продлению договора. «Нет, мы не готовы это делать. С какой стати? Они объявляют колоссальные программы по развитию своего ядерного потенциала, и в этих условиях мы не можем этим заниматься», – сказал он.

Напомним, что во вторник МИД России предложил американским дипломатам продлить ДСНВ на один год. РФ при этом «готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Ранее в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок – то есть не только стратегического оружия, но и тактического, хотя оно не подпадает под действие документа.

В среду с заявлением о том, что РФ согласилась на «заморозку» своего арсенала, выступил госсекретарь США Майк Помпео. Чуть позже постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон тоже призналась, что стороны очень близки к продлению СНВ-3 сроком на год.

Вместе с тем похоже, что Вашингтон уже обнаружил «подводные камни» в том, как Москва сформулировала свое предложение. Как отметил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, РФ по-прежнему не готова к строгой верификации своих ядерных арсеналов (включая внешний контроль за производством ядерного оружия), на чем на протяжении последних месяцев настаивали США. Неслучайно уже в четверг спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов должно включать механизм контроля.



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