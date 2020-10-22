 

Путин пообещал ответ на размещение ракет США в АТР

22.10.2020, 22:10, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что РФ вынуждена будет принять ответные шаги на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«У нас, к сожалению, появляются там новые угрозы. Вот, например, заявление наших американских партнеров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе нас, конечно, не может не настораживать. И, без всякого сомнения, мы вынуждены будем что-то предпринимать в ответ. Это совершенно очевидный факт», – сказал Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Штаты планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности. В августе Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин также заявил, что присоединится к переговорам РФ и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, лишь если американцы сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

 



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