Назван простой способ определить пациента с коронавирусом

22.10.2020, 22:10, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал простой способ определить пациента с положительным результатом теста на коронавирус.

Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом вызываемого коронавирусом заболевания. «Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», – приводит мнение телеведущего РИА «Новости».

По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа. «А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», – отметил Комаровский, пояснив, что COVID-19 поражает нервные клетки, которые воспринимают запах и вкус, однако эти изменения имеют обратимый характер.

Ранее доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса, а также дал совет, что предпринять при появлении симптомов заражения коронавирусом.