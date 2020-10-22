Китай может стать мировым лидером в производстве твердотопливных ракет

22.10.2020, 21:40, Новости дня

В китайском космическом агентстве CASIC заявили, что страна станет лидером по производству твердотопливных ракет до 2025 года. Данное сообщение прозвучало во время международной конференции в Ухане, посвященной развитию коммерческой космонавтики.

Представители CASIC уточнили, что у них разработан пятилетний план, по которому Китай создаст целую индустрию запусков космических аппаратов. При этом агентство, имеющее статус госпредприятия, прогнозирует снижение стоимости выведения спутников на орбиту и других полетов, для чего необходимо выпускать эффективные ракеты-носители большими партиями.

Количество запусков ракет «Куайчжоу» удвоится уже через три года, обещают в агентстве CASIC.