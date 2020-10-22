В сети опубликованы 100 тысяч поддельных фото «обнаженных» женщин

22.10.2020, 21:40, Новости дня

В сети появилась скандальная информация о публикации фейковых фотографий женщин в обнаженном виде. По данным источника, количество таких изображений превышает уже сотню тысяч.

Способ создания таких изображений весьма прост. Берется первое попавшееся лицо из аккаунтов социальных сетей и «приклеивается» к нему обнаженное тело.

Как поясняют эксперты, данная технология носит название дипфейк. Ее использовали в одном из специальных Telegram-ботов. Самое ужасное то, что многие из пострадавших оказались несовершеннолетними. Данный пример еще раз доказывает, что не стоит бездумно распространять свои данные в Интернете. Злоумышленники могут воспользоваться любой информацией, в том числе и вашим портретным снимком.