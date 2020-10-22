Adobe внедряет искусственный интеллект для обработки изображений в программе Photoshop

22.10.2020, 21:40, Новости дня

По информации представителей компании Adobe, в новой версии популярного редактора изображений Photoshop 22.0 будут изменен подход к автоматической обработке фотографий.

Теперь специалисты компании использовали нейросеть. Применяя искусственный интеллект, можно получить намного лучший результат, поясняют они. Пользователь улучшит изображение до оптимального режима в один клик.

Также разработчик сообщает, что работа ИИ будет сопряжена с машинным обучением. Можно будет «подправить» возраст на портретном снимке, сделать более выразительными небо и море на пейзажном изображении и т.д. Та же работа, сделанная вручную, займет много времени и потребует высокой квалификации или большого опыта.