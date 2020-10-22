 

Зеленский: Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть

22.10.2020, 20:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам “1+1”, “Интер”, ICTV и “Украина” заявил, что откажется от президентской пенсии в случае, если в Украине будут проблемы с их выплатой. Трансляция интервью велась на канале “Сегодня” в YouTube.

Комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, Зеленский сказал: “Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть. Зачем мне такие пенсии?”

Он высказал мнение, что Шмыгаль имел в виду, что молодежь выезжает из страны, потому происходит процесс старения нации.

“Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги?.. Некому будет платить налоги – не будет пенсий. Вот что он имеет в виду”, – подчеркнул президент.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Размер минимальной пенсии в Украине для пенсионеров с полным страховым стажем с 1 сентября составляет 2 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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