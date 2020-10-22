 

Путин указал на противоречия в версии об «отравлении» Навального

22.10.2020, 19:48, Новости дня

Если бы российские власти хотели кого-то отравить, то вряд ли бы отправили на лечение в Германию, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

«Если бы фигурант, о котором вы говорите (Навальный – прим. ВЗГЛЯД), действительно, власти во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли?» – сказал Путин.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я сразу попросил Генпрокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», – добавил он.

«Более того, я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши приехали специалисты в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают», – сказал Путин.

«Хорошо, сказали, что там нашли следы «Новичка». Потом все это было передано в ОЗХО…, и вдруг нам говорят: это не «Новичок», это что-то другое», – рассказал Путин. «Так это «Новичок» или не «Новичок»? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале», – добавил президент.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.



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