 

Chery озвучила стоимость нового кроссовера CheryExeed TXL

22.10.2020, 19:40, Новости дня

Китайская компания Chery официально представила новую модель кроссовера CheryExeed.

Уже с сегодняшнего дня автомобиль поступил в свободную продажу на местном рынке. Указывается, что под капотом паркетника CheryExeed используется 1,6-литровый бензиновый двигатель на 186 л.с. мощности. Также значится, что автомобиль получит роботизированную коробку передач. В минимальной комплектации стоимость CheryExeed составит 2,24 млн рублей. В расширенном исполнении ценник достигает 2,39 млн рублей.

В компании анонсировали также скорый выход на местном рынке нового паркетника и внедорожника от китайского бренда. Более точные характеристики нового кроссовера CheryExeed пока остаются неизвестными.



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