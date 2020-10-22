Volkswagen показал битопливный Golf новой генерации

22.10.2020, 19:40, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen официально представил обновленный хетчбэк Volkswagen Golf TGI.

Особенностью модели указывают то, что автомобиль может принимать в качестве топлива сжиженный газ. Для максимальной проходимости без дозаправки предусмотрели увеличенный тройной бак для метана емкостью 115 л.с. С учетом таких параметров автомобиль может преодолеть на полной заправке около 400 километров.

Также здесь применили 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность порядка 130 л.с. Новый хетчбэк TGI получил также семиступенчатую автоматическую коробку передач. Предварительные заказы на новинку уже начались в Европе, где цена модели достигает 30,9 тысячи евро.