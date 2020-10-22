МИД назвал бездоказательными заявления Лондона о попытках РФ сорвать Олимпиаду в Токио

22.10.2020, 17:08, Новости дня

Обвинения россиян в «хакерстве» в США, а также заявления МИД Великобритании о якобы попытках российских спецслужб с помощью кибератак сорвать Олимпиаду в Токио не имеют доказательств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В то время как все здравомыслящее мировое сообщество пытается наладить конструктивное сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, пытается также найти пути преодоления киберпандемии, отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений РФ в совершении противоправных действий в информационном пространстве. Именно так мы расцениваем предъявленные властями США обвинения гражданам РФ в хакерстве, эти обвинения были сделаны публично, и опубликованные 19 октября на официальном сайте МИД Британии заявления о попытках спецслужб РФ с помощью кибератак сорвать предстоящую Олимпиаду в Токио», – передает ее слова РИА «Новости».

В понедельник минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица якобы являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Российская сторона категорически отвергает эти домыслы, российские государственные структуры не имеют никакого отношения к «вредоносной деятельности в интернете», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, вирус NotPetya, известный также как Petya, в 2017 году атаковал тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы Роснефти, Башнефти и компьютеры правительства США. Восстановить потерянные данные, как и сами компьютеры, оказалось невозможно. В 2018 году Великобритания обвинила российские власти в причастности к кибератаке с использованием этого вируса. Позднее аналогичные обвинения выдвинули в США, Австралии, Канаде и Дании. В Кремле заявили, что российская сторона «категорически отвергает» данные обвинения.