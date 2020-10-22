 

Пиарщик главы Харьковской ОГА Кучера сообщил, что ему угрожают

22.10.2020, 16:30, Новости дня

Политтехнологу кандидата в мэры Харькова, главе Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера поступают угрозы со стороны политических оппонентов его клиента. Об этом сам Дмитрий Носиков написал на своей странице в Facebook.

“К сожалению, самым ярким подтверждением успешности PR-кампании в Украине являются угрозы со стороны оппонентов. Когда рушатся их планы, когда есть вероятность проиграть, начинаются обещания “умножить на ноль”, “отдебатировть”, “разобраться по-мужски” и еще много разного… Эта стадия в Харькове настала две недели назад и ежедневно очередь только увеличивается”, – написал Носиков.

Носиков добавил, что он считает угрозы подтверждением правильности выбранной стратегии.

“Моя команда просто дает небольшие медиаконсультации. Все закончится и мы уедем”, – написал пиарщик.

PR-консультант харьковского губернатора считает бессмысленным подтверждать или опровергать информацию, опубликованную в новой статье на “Украинской правде”, посвященной выборам в Харькове и “концу эпохи” харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Носиков пообещал после завершения избирательной кампании рассказать свою историю о том, что происходило с ним с момента ухода с TVi, где он был генеральным продюсером, а также о том, кто на самом деле был оппонентом Алексея Кучера на выборах в Харькове. И пока попросил журналистов ему не писать и не звонить.

В качестве иллюстрации к посту Носиков опубликовал фото с портретом Геннадия Кернеса в раме. Неделю назад похожее фото выкладывал в Instagram Кучер с подписью “Тренер”.

Друзья. Как обычно, спасибо УП и лично Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva за очередную порцию неоднозначного PR. …

Posted by Dmytro Nosykov on Neljapäev, 22. Oktoober 2020

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Переболевшие коронавирусом описали необычное осложнение

06.09 / Впервые после усиления контроля за перемирием в Донбассе убит военный ВСУ

01.08 / Трамп заявил, что запретит TikTok в США

05.09 / Верещук: Я не собираюсь уезжать из страны. Я родилась в Раве-Русской, но до конца своей жизни буду в Киеве

14.07 / Башаров посоветовал Собчак беречь челюсть

10.08 / Крымского архиепископа ПЦУ Климента возвели в сан митрополита

17.08 / Задержаны три человека, «готовившие провокацию» против Лукашенко на МЗКТ

17.09 / CNN – в США крайне обеспокоены «оксфордской вакциной» из-за возможных побочных эффектов

13.09 / Белорусские киберпартизаны пригрозили Лукашенко обрушением валюты и блокировкой счетов

24.09 / Глава МИД Польши – ЕС нужны долгосрочные планы в отношении Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска