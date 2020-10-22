 

Президент Армении рассказал ЕС о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

22.10.2020, 16:08, Новости дня

Армянский президент Армен Саркисян и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече в Брюсселе обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Саркисян подробно рассказал о военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республике – прим. ВЗГЛЯД) при военно-политической поддержке Турции», – сообщила пресс-служба канцелярии армянского лидера, передает ТАСС.

Саркисян также сказал Боррелю, что события в Карабахе разворачиваются при «прямом вмешательстве Турции», Анкара перебрасывает в регион боевиков, создавая серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Ранее Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить Турцию из перечня пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, но позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.



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