 

Чехия одобрила приезд медиков из стран ЕС и НАТО для борьбы с COVID-19

22.10.2020, 15:08, Новости дня

Правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО, сообщил министр обороны Чехии Лубомир Метнар.

«Правительство одобрило присутствие на чешской территории военных медиков из стран ЕС и НАТО. Мы хотим использовать все возможности для борьбы с коронавирусом, включая поступающие к нам предложения о помощи из-за рубежа», – цитирует ТАСС Метнара.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина. На прошлой неделе министр здравоохранения Чехии Роман Прымула призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. В среду власти Чехии из-за увеличения темпов распространения коронавируса приняли решение закрыть магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости.



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