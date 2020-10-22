Гусовский: Коммунальные предприятия – идеальный инструмент для коррупционных схем

22.10.2020, 14:30, Новости дня

Кандидат на пост мэра Киева от партии “За майбутнє” Сергей Гусовский заявил, что коммунальные предприятия в столице – это прикрытие для коррупционных схем, об этом он сказал 21 октября в эфире телеканала “Прямий”.

“В Киеве около 2 тысяч коммунальных предприятий. Это идеальный инструментарий, чтобы через них непрозрачные тендеры или даже без тендеров делать закупки. А тогда у нас возникают вопросы: хорошо, что построили стеклянный мост или нет? В принципе, хорошо. Но, вероятно, если бы этот мост не строили под День Киева и не гнали работы, отменяя тендеры, то за эти деньги можно было бы построить мост и три детских сада”, – подчеркнул Гусовский.

Он считает, что функции большинства коммунальных предприятий нужно передать малому и среднему бизнесу через четкую и прозрачную систему тендеров, и таким образом в можно будет успешно бороться с коррупцией.

“Сегодня мы обсуждаем одни фамилии коррупционеров, завтра придут другие. Если система не меняется, не устраняется сама причина проблемы. Забирая такой инструментарий, как коммунальные предприятия, мы действительно многих лишим возможности воровать”, – отметил политик.

ВИДЕОВидео: Телеканал Прямий / YouTube