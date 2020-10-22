Зеленский подхватил инициативу “Батьківщини” об аудите – Кучеренко

22.10.2020, 14:30, Новости дня

Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва, так как жители столицы не имеют достаточно денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Об этом в комментарии УНИАН заявил кандидат на должность городского головы Киева от партии “Батьківщина”, народный депутат Алексей Кучеренко.

“Президент [Владимир] Зеленский в своем выступлении говорит о готовности к отопительному сезону и о рекордных запасах газа и угля. Но есть долги и они огромные. И, к сожалению, платежеспособность киевлян также снизилась”, – сказал Кучеренко в комментарии агентству.

В столице недостаточно счетчиков тепла, поэтому жители Киева получают дополнительные начисление за отопление, добавил он.

“Можно говорить о диджитализации и государстве в смартфоне, но в Киеве еще не весь жилой фонд оборудован приборами учета тепла и киевлянам будут выставлять счета по нормам или метрам квадратным. Многие счета вообще просто берут с потолка, – считает политик. – У меня была встреча с председателем АМКУ о незаконных начислениях киевлянам от компаний “Еврореконструкция” и “Киевтеплоэнерго”. АМКУ ведет расследование и я убежден, что перерасчет лишних 300 млн грн для киевлян будет сделан в пользу людей”.

Кучеренко добавил что во время выступления Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский высказался о необходимости полного аудита государства. По словам нардепа, “Батьківщина” первой призвала провести аудит Киева и деятельности предыдущего руководства столицы.

“Выступление президента является знаковым. Впервые прозвучал тезис о необходимости проведения полного аудита страны. Мы всегда отстаивали необходимость проведения аудита Киева. И приятно, что президент прислушался к нашей инициативе, поскольку по Киеву мы уже начали проведение такого аудита”, – заявил политик.