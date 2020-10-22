 

Щербина: В киевских больницах два пациента с COVID-19 совершили самоубийства. Власти следовало бы разъяснять, что от коронавируса все не умрут

22.10.2020, 12:20, Новости дня

Я сейчас одну вещь скажу, только вы не обижайтесь.

Вместо объявления рекордов-антирекордов, стенаний и угроз власти срочно следовало бы объяснять и разъяснять, что от коронавируса все не умрут. Что это малоприятная болезнь, требующая рационального и взвешенного подхода, внимания и адекватности. Но прекратить показывать на каждом брифинге danse macabre времен чумы в Европе.

Я, собственно, к чему. В Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за последнюю неделю. И еще два – в сентябре.

Есть и другая крайность. Не раз доводилось слышать истории о пациентах с COVID-19, отказывающихся уходить из больницы после стабилизации состояния и требующих лежать до выздоровления. То есть до негативного теста, который можно ждать несколько недель. Уверен, есть и те, кто требует положить их в больницу и с незначительными симптомами, чтобы не “тащить в дом смертельную заразу” или просто “полежать поближе к ИВЛ”.

О стигматизации инфицированных и общей атмосфере лепрозория промолчим.

С таким подходом никаких коек и никакой системы здравоохранения не хватит. Ни в одной стране мира. А уж тем более не хватит психического здоровья.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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