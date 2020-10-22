 

Компания AMD опубликовала технические характеристики видеокарты Radeon RX 6900 XT

22.10.2020, 11:30, Новости дня

Примерно за неделю до официальной презентации в сети появилась достаточно подробная информация о новой видеокарте Radeon RX 6900 XT производства компании AMD.

В частности, стало известно, что устройство создано на основе видеочипа Navi 21 XT. Максимальная частота составит 2,4 ГГц. Объем памяти – 16 Гб (используется формат GDDR6).

По словам экспертов, указанная частота не является предельной. При желании устройство можно разогнать до большей скорости и получить лучшую производительность. Напомним, что презентация 600-й серии видеокарт AMD RX запланировано на 28 октября. В этот день производитель обещает сообщить полную информацию о технических данных всех новых устройств.



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