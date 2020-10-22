Онищенко увидел признаки гибридной войны в ситуации с коронавирусом

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22.10.2020, 11:08, Новости дня

Ситуация вокруг коронавирусной инфекции «имеет все признаки гибридной войны», сообщил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.

«XXI век – это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны… Летальность при коронавирусе 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отстроченная летальность», – сообщил Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что грипп является самой опасной инфекцией. Онищенко надеется, что общее собрание Российской академии наук (РАН) предоставит экспертную оценку ситуации с COVID-19, а специальные органы, в том числе, проанализируют «информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня».

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране. 

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. 



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