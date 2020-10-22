Нарышкин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко

22.10.2020, 10:01, Новости дня

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час», – передает РИА «Новости» со сылкой на Telegram-канал «Пул первого».

Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.